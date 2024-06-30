Ярослав Ракіцький прокоментував свій відхід з Шахтаря. 

"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе Шахтарю", — написав захисник у своєму Instagram.

"Як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. 

Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. 

Дякую, Шахтар. Дякую, мій українській Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог. 

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. 

Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце. 

Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася". 

Захисник вирішив залишити Шахтар влітку. 