Коментар від захисника стосовно відходу з команди.
Ярослав Ракіцький, 5 Канал
30 червня 2024, 17:35
Ярослав Ракіцький прокоментував свій відхід з Шахтаря.
"З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе Шахтарю", — написав захисник у своєму Instagram.
"Як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.
Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.
Дякую, Шахтар. Дякую, мій українській Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог.
Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас.
Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце.
Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася".
Захисник вирішив залишити Шахтар влітку.