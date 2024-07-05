Італія

Новий тренер Ювентуса не розраховує на вінгера.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може залишити клуб цього літа, повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, новий тренер туринців Тьяго Мотта не бачить вінгера серед ключових гравців свого проєкту. Ювентус планує продати К'єзу в літнє трансферне вікно, оскільки його контракт спливає наступного року.

Влітку Ювентус планує підписати Тіна Копмейнерса та Вінгера.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.