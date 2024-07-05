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Коуч підбив підсумки матчу Кубка Америки.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про промах Ліонеля Мессі в серії пенальті з Еквадором в 1/4 Кубка Америки.

"У серії пенальті команда повністю покладається на свого воротаря, і це дуже важливо. Так, Мессі не забив, але ми були впевнені в успіху.

Загалом гра мені зовсім не сподобалася. Позитивним моментом є те, що ми йдемо далі. Ми, звісно, ​​раді, але цього разу я не дуже задоволений", – сказав головний тренер аргентинців.

Нагадаємо, збірна Аргентини обіграла еквадорців у 1/4 фіналу Кубка Америки (1:1, за пенальті 4:2).