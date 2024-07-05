Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський захисник поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу проти Німеччини.

"У мене чудове передчуття. Я бачу за своїми партнерами по команді, що всі розслаблені. Ми знаємо, що нам потрібно провести відмінну гру, щоб перемогти Німеччину, але я бачу впевнену та енергійну команду. Це гра 50 на 50, в якій деталі будуть мати вирішальне значення.

Ми намагатимемося виконати роботу. Ми відчуємо підтримку всіх іспанських уболівальників на стадіоні та всіх тих, хто дивиться матч удома. У таких іграх потрібно вміти терпіти, коли суперник грає краще. Нам потрібно використати свої шанси.

Німеччина має гравців світового класу. Вони мають швидких вінгерів, міцних центральних захисників і людей, яким подобається тримати м'яч біля своїх ніг. У нас із ними схожі якості. Все залежить від того, чи сидітимуть вони ззаду або пресингуватимуть високо. Це визначить, наскільки близько ми підберемося до них, і, можливо, покаже, який буде темп гри", — наводить слова Карвахаля прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Німеччина відбудеться завтра, 5 липня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.