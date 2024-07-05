Італія

Угода з 31-річним італійцем буде розрахована на два роки.

Колишній захисник Роми Леонардо Спінаццола найближчим часом стане гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода з 31-річним італійцем буде розрахована на два роки.

Також зазначається, що Спінаццола та Рафа Марін із мадридського Реалу стануть першими трансферами "неаполітанців" після приходу нового головного тренера Антоніо Конте.

Минулого сезону Спінаццола провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.