Швейцарець може повернутись на топрівень.
РИКАРДО РОДРИГЕС, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 11:50
Інтер розглядає можливість трансферу захисника Рікардо Родрігеса.
Футболіст перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Торіно, тож Інтер намагатиметься підписати 31-річного швейцарця, адже клуб бачить його у схемі з трьома захисниками.
Останні чотири роки Родрігес провів у Торіно. Також він відомий за виступами за Мілан та Вольфсбург.
Нагадаємо, Інтер працює над можливою орендою Ківьора.