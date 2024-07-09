Італія

Швейцарець може повернутись на топрівень.

Інтер розглядає можливість трансферу захисника Рікардо Родрігеса.

Футболіст перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Торіно, тож Інтер намагатиметься підписати 31-річного швейцарця, адже клуб бачить його у схемі з трьома захисниками.

Останні чотири роки Родрігес провів у Торіно. Також він відомий за виступами за Мілан та Вольфсбург.

Нагадаємо, Інтер працює над можливою орендою Ківьора.