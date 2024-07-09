Футболіст дав свій коментар щодо наставника.
ЛЮК ШОУ, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 11:32
Захисник збірної Англії Люк Шоу висловився на підтримку головного тренера команди Гарета Саутгейта, якого критикують за нудний стиль гри на чемпіонаті Європи — 2024.
"Не можу зрозуміти критику на адресу Саутгейта. Він багато зробив для країни і гравців збірної. Тренер підняв команду на новий рівень. Жоден фахівець не досягав таких результатів, як він.
Усі футболісти команди цінують його. Він дає нам можливість вийти на поле і проявити себе", — передає слова Шоу BBC.
Збірна Англії зіграє в півфіналі чемпіонату Європи проти команди Нідерландів. Зустріч відбудеться в Дортмунді і розпочнеться о 22:00.