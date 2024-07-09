Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст дав свій коментар щодо наставника.

Захисник збірної Англії Люк Шоу висловився на підтримку головного тренера команди Гарета Саутгейта, якого критикують за нудний стиль гри на чемпіонаті Європи — 2024.

"Не можу зрозуміти критику на адресу Саутгейта. Він багато зробив для країни і гравців збірної. Тренер підняв команду на новий рівень. Жоден фахівець не досягав таких результатів, як він.

Усі футболісти команди цінують його. Він дає нам можливість вийти на поле і проявити себе", — передає слова Шоу BBC.

Збірна Англії зіграє в півфіналі чемпіонату Європи проти команди Нідерландів. Зустріч відбудеться в Дортмунді і розпочнеться о 22:00.