Італія

Сума трансферу француза може становити близько 25 мільйонів євро.

Півзахисник Монако Юссуф Фофана може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного француза зацікавлений Мілан, який вже погодив із ним деталі особистого контракту.

Однак найбільшою проблемою є сума трансферу – "россонері" готові викласти близько 12-15 мільйонів євро, а Монако просить – 25 млн євро.

Діючий контракт Фофана з "монегасками" розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Юссуф провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.