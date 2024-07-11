Італія

Молодий серб цікавий гранду європейського футболу.

Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович зацікавив гранда італійського футболу, повідомляє Фабріціо Романо.

Джерело запевняє, що Мілан розпочав переговори із Зальцбургом футболіста, який провів три матчі у стартовому складі за збірну Сербії на Євро-2024.

Минулого сезону Павлович зіграв 26 матчів у чемпіонаті Австрії, забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.

Раніше Павлович грав за Монако.