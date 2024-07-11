Молодий серб цікавий гранду європейського футболу.
СТАХИНЯ ПАВЛОВИЧ, РБ ЗАЛЬЦБУРГ
11 липня 2024, 11:46
Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович зацікавив гранда італійського футболу, повідомляє Фабріціо Романо.
Джерело запевняє, що Мілан розпочав переговори із Зальцбургом футболіста, який провів три матчі у стартовому складі за збірну Сербії на Євро-2024.
Минулого сезону Павлович зіграв 26 матчів у чемпіонаті Австрії, забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.
Раніше Павлович грав за Монако.