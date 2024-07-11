Центральний захисник Зальцбурга Страхиня Павлович зацікавив гранда італійського футболу, повідомляє Фабріціо Романо.

Джерело запевняє, що Мілан розпочав переговори із Зальцбургом футболіста, який провів три матчі у стартовому складі за збірну Сербії на Євро-2024.

Минулого сезону Павлович зіграв 26 матчів у чемпіонаті Австрії, забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі.

Раніше Павлович грав за Монако.