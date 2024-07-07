Северная Америка

Без володаря Золотого м’яча команда Тати Мартіно не порається.

Уночі за європейським часом у Цинциннаті відбувалась битва лідерів Східної конференції МЛС у рамках 23 туру.

Місцевий однойменний клуб на власному полі приймав Інтер Маямі, за який із перших хвилин грав український центральний захисник Сергій Кривцов у парі із Серхіо Бускетсом. Решта зіркових виконавців "чапель" відпочивали.

У підсумку, господарі забили швидкий м’яч, на який узявся відповідати саме Кривцов, проте ще до перерви три додаткові голи Цинциннаті вирішили долю протистояння.

У другому таймі перевага господарів виключно продовжувала зростати.

Цинциннаті — Інтер Маямі 6:1

Голи: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 38, Асад, 45+4, Валенсуела, 72 — Кривцов, 21

Цинциннаті: Челентано — Павелл (Сантос, 56), Робінсон, Мерфі — Єдлін, Нвободо, Буха (Келсі, 75), Асад (Келлер, 75) — Орельяно (Валенсуела, 66), Акоста — Кубо (Брендон, 66).

Інтер Маямі: Коллендер — Вейгандт, Кривцов, Бускетс, Негрі — Кремаскі (Фрей, 79), Брайт, Соларі (Аллен, 66) — Грессель, Кампана, Тейлор (Руїс, 66).

Попередження: Нвободо, Сантос — Кремаскі, Вейгандт, Кривцов, Бускетс.

На 62 хвилині був вилучений Серхіо Бускетс (Інтер Маямі).