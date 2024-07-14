Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
14 липня 2024, 23:55
Іспанія — чемпіон Європи-2024!
Команда Луїса де ла Фуенте перемогла кожного із суперників на шляху до свого четвертого в історії кубку Анрі Делоне.
Іспанія — Англія, Getty Images
14 липня 2024, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іспанія — Англія 2:1
Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Лапорт, Кукурелья — Родрі (Субіменді, 46), Руїс — Ямал (Меріно, 89), Ольмо, Вільямс — Мората (Оярсабаль, 67).
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуні, 89), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 61).
Попередження: Ольмо, Воткінс — Кейн, Стоунз