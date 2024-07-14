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Іспанія — Англія 2:1
Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Лапорт, Кукурелья — Родрі (Субіменді, 46), Руїс — Ямал (Меріно, 89), Ольмо, Вільямс — Мората (Оярсабаль, 67).

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуні, 89), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 61).

Попередження: Ольмо, Воткінс — Кейн, Стоунз