Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрфорвард бере участь у 17-му для себе поєдинку чемпіонату Європи.

У рамках фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині на берлінському Олімпіаштадіон зустрілися збірні Іспанії та Англії.

Центральний нападник і капітан іспанців Альваро Мората грає з перших хвилин головної дуелі турніру. Повні стартові склади колективів доступні за посиланням.

Для представника мадридського Атлетіко ця поява на полі у футболці іспанської національної команди стала рекордною. За даними OptaJose, Мората вийшов на перше місце за кількістю матчів (17) за збірну Іспанії на чемпіонатів Європи.

Ще на початку Євро-2024 Альваро наздогнав Алана Ширера (3 місце) в списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Англія у фіналі плей-оф Євро-2024 на нашому сайті.