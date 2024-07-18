Італія

Формально гравець і без того не належить жодному клубу наразі.

Питання завершення контракту із французьким центральним півзахисником Адрієном Рабьо турбувало туринський Ювентус на початку цього літнього трансферного вікна.

Однак 29-річний виконавець запевнив клуб, що остаточне рішення з цього приводу від нього варто чекати вже після завершення виступів збірної Франції на чемпіонаті Європи-2024.

У підсумку, "Les Bleus" дійшли аж до півфіналу, поступившись Іспанії, тоді як угода Рабьо та Ювентуса на той момент уже дійшла свого завершення.

А коли футболіст повернувся до розташування клубу, то потішити туринців у нього не було підстав — Адрієн вирішив залишити "Стару Синьйору".

Очікується офіційне оголошення з цього приводу найближчими днями.

За п’ять років у Юве француз провів 212 матчів, забив 22 голи та віддав 15 гольових передач.