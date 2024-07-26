Італія

Француз продовжує свою боротьбу.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба висловився щодо апеляції у справі про його допінг, який визначив чотирирічну дискваліфікацію.

"Всі дороги ведуть до дати апеляції – доти моєю метою буде підтримувати форму і чекати.

Футбол був частиною мого життя стільки, скільки я пам'ятаю. Однак у мене є моя сім'я, моя віра, мої друзі та мої шанувальники, які підтримують мене, що полегшує завдання. Все буде добре", — вважає Погба.

Нагадаємо, півзахисник Ювентуса і збірної Франції був дискваліфікований на 4 роки за допінг у лютому цього року. Погба оскаржив це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).