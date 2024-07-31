Італія

Наразі клуби намагаються домовитись про оренду.

Воротар італійського Мілана Марко Спортьєлло під час підготовки до сезону зазнав травми руки, тому його спроможність виконувати роль другого голкіпера в складі "россонері" на старті нової кампанії перебуває під великим питанням.

Саме тому команда Паулу Фонсеки активно зайшла на трансферний ринок у пошуках футболіста ротації й їй одразу запропонували колишнього воротаря англійського Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Однак Мілан не прагне порушувати баланс вибору воротарів, тому наразі шукає радше футболіста в оренду, аніж на повноцінний контракт.

Таким для "россонері" може стати голкіпер сардинського Кальярі Сімоне Скуффет, який залюбки погодився на умови контракту, які йому вже запропонували.

Наразі рішення про перехід залежить виключно від бажання Кальярі.

28-річний Скуффет у минулому сезоні провів 31 матч, пропустив 55 голів та три рази відіграв "на нуль".