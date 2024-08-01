Італія

Керівництво німецького клубу відмовилося відпускати футболіста.

Вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі, швидше за все, залишиться у складі німецького клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, потенційний трансфер 22-річного німця до туринського Ювентуса можна вважати зірваним.

Зазначається, що керівництво "джмелів" не захотіло відпускати свого футболіста і зміна ситуації буде можлива лише в тому випадку, якщо надійде велика пропозиція.

При цьому Ювентус ще жодного разу не звертався до Боруссії Д із офіційною пропозицією.

Минулого сезону Адеємі провів 34 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав два асисти.