Гравець не в планах нового головного тренера.
Ганс Ніколуссі-Кавілья, Getty Images
04 серпня 2024, 07:50
Як і в будь-якому клубі, вихованці академії туринського Ювентуса мають певні проблеми під час подолання бар’єру поміж молодіжними складами та "дорослою" командою.
Центральному півзахиснику "б’янконері" Гансу Ніколуссі-Кавільї, наприклад, він повною мірою так і не піддався.
У свої 24 роки виконавець має всього 13 ігор у складі основної команди, у яких він віддав один гольовий пас.
Натомість у нього за плечима оренди до Перуджі, Зюдтіроля та Салернітани.
Як наслідок, цього літа залишається ще два роки за контрактом у Ніколуссі-Кавільї, але він та клуб зійшлись на думці, що саме час на повну скористатись трансферним вікном.
Венеція, Кальярі та Парма — коло найближчих претендентів на футболіста.
За минулий сезон Ганс провів 10 матчів та віддав той самий єдиний гольовий пас.