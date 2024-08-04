Італія

Гравець не в планах нового головного тренера.

Як і в будь-якому клубі, вихованці академії туринського Ювентуса мають певні проблеми під час подолання бар’єру поміж молодіжними складами та "дорослою" командою.

Центральному півзахиснику "б’янконері" Гансу Ніколуссі-Кавільї, наприклад, він повною мірою так і не піддався.

У свої 24 роки виконавець має всього 13 ігор у складі основної команди, у яких він віддав один гольовий пас.

Натомість у нього за плечима оренди до Перуджі, Зюдтіроля та Салернітани.

Як наслідок, цього літа залишається ще два роки за контрактом у Ніколуссі-Кавільї, але він та клуб зійшлись на думці, що саме час на повну скористатись трансферним вікном.

Венеція, Кальярі та Парма — коло найближчих претендентів на футболіста.

За минулий сезон Ганс провів 10 матчів та віддав той самий єдиний гольовий пас.