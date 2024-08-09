Італія

Українець пояснив, чому вибрав Рому.

Форвард Роми Артем Довбик розповів, чому не перейшов у Атлетіко і вибрав римський клуб.

"Трансфер не відбувся не тому, що наші відносини з Атлетіко були не найкращими. Там були люди, які хотіли бачити мене у клубі, а були й такі, що не хотіли. Я не відчував довіри, на відміну від Роми", — сказав Довбик.

Нагадаємо, для Роми сезон-2024/25 стартує 18-го серпня, матчем з Кальярі в рамках 1-го туру італійської Серії А. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, Довбик потрапив до топ-5 найдорожчих трансферів в історії Роми.