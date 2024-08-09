Україна

У складі житомирської команди футболіст виступатиме під 30-м номером.

Житомирське Полісся внесло у заявку на сезон УПЛ колишнього півзахисника Дніпра-1 Богдана Лєднєва.

Полісся офіційно ще не підтверджувало підписання футболіста, але, за інформацією Transfermarkt, контракт підписано до літа 2026 року.

У складі команди Імада Ашура 26-річний українець виступатиме під 30 номером.

Минулого сезону Лєднєв провів 29 матчів за Дніпро-1, у яких забив чотири м'ячі.

Свій найближчий матч Полісся проведе проти Шахтаря. Гра відбудеться 11 серпня о 18:00 за Києвом.