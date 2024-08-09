Іспанія

Футболіст приєднався до іспанського клубу.

Осасуна оголосила про оренду вінгера Баварії Браяна Сарагоси.

Німці отримають за футболіста 250 тисяч євро. Права викупу в контракті не передбачено.

Браян Сарагоса перейшов у Баварію з Гранади в лютому 2024 року. За цей час він відіграв у складі "ротен" сім матчів (171 хвилину).