Іспанія 09 серпня 2024, 13:49 Осасуна орендувала Сарагосу у Баварії Футболіст приєднався до іспанського клубу. Браян Сарагоса, Осасуна 09 серпня 2024, 13:49 Осасуна оголосила про оренду вінгера Баварії Браяна Сарагоси. Німці отримають за футболіста 250 тисяч євро. Права викупу в контракті не передбачено. Браян Сарагоса перейшов у Баварію з Гранади в лютому 2024 року. За цей час він відіграв у складі "ротен" сім матчів (171 хвилину). Раніше повідомлялося, що Сарагоса може перейти до Валенсії. Люди Браян Сарагоса Команди Осасуна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте