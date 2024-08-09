Італія

Команда українського півзахисника завдяки єдиному голу пройшла Реджану з Серії Б.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Італії Дженоа, яка виступає в Серії А, приймала на своєму полі Реджану з другого за силою дивізіону країни.

Переможця цього протистояння визначив гол Джуніора Мессіаса на 65-ій хвилині, який став єдиним у цьому матчі та дозволив "грифонам" пробитися до наступної стадії турніру.

Зазначимо, що асистував Мессіасу півзахисник збірної України Руслан Маліновський — 31-річний українець вийшов на поле на 61-ій хвилині замість Мілана Баделя, після чого він взяв безпосередню участь в результативній атаці Дженоа.

Дженоа — Реджана 1:0

Гол: Меcсіас, 65