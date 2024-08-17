Італія

Гол Мессіаса на 90+6 приніс до активу "грифонів" нічийний результат.

У стартовому матчі італійської Серії А Дженоа приймала на своєму полі міланський Інтер, а в її стартовому складі вийшов українець Руслан Маліновський.

Здавалось, що "нерадзуррі" вдастся здобути вольову перемогу, проте в компенсований до другого тайму час Мессіас врятував для "грифонів" нічийний результат.

Дженоа — Інтер 2:2

Голи: Вольякко, 20, Мессіас, 90+6 - Тюрам, 30, 85

Дженоа: Голліні — Вольякко (Васкес, 60), Бані, Де Вінтер — Дзанолі (Сабеллі, 71), Френдруп, Бадель (Екатор, 86), Маліновський (Торсбю, 71), Мартін — Вітінья, Мессіас

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Фраттезі, 66), Барелла, Чалханоглу (Таремі, 75), Мхітарян (Думфріс, 66), Дімарко (Аугусто, 75) — Тюрам, Мартінес (Асллані, 85)

Попередження: Голліні — Мхітарян, Асллані