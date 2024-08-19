Нігерієць досі залишається в Неаполі.
Конте та Осімген, getty images
19 серпня 2024, 19:25
Спортивний директор італійського Наполі Джованні Манна прокоментував ситуацію з можливим відходом цього літа нападника команди Віктора Осімгена. Його слова наводить Sky Sports.
"Віктор — важливий гравець для нас із важливими якостями, і його бажання нам зрозуміле. Ми хотіли зберегти цілісність команди та зробили спільний вибір. Подивимося, що станеться в наступні кілька днів.
Давати сенсації на сьогоднішній день некоректно, ми працюємо з його оточенням, щоб знайти найкраще рішення. У нього контракт ще на два сезони. Якщо до 30 серпня рішення не буде знайдено, ми поговоримо з хлопцем", — сказав Манна.
Нагадаємо, Віктор Осімген не потрапив у заявку Наполі на матч 1-го туру італійської Серії А з Вероною (0:3)
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