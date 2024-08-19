Італія

Нігерієць досі залишається в Неаполі.

Спортивний директор італійського Наполі Джованні Манна прокоментував ситуацію з можливим відходом цього літа нападника команди Віктора Осімгена. Його слова наводить Sky Sports.

"Віктор — важливий гравець для нас із важливими якостями, і його бажання нам зрозуміле. Ми хотіли зберегти цілісність команди та зробили спільний вибір. Подивимося, що станеться в наступні кілька днів.

Давати сенсації на сьогоднішній день некоректно, ми працюємо з його оточенням, щоб знайти найкраще рішення. У нього контракт ще на два сезони. Якщо до 30 серпня рішення не буде знайдено, ми поговоримо з хлопцем", — сказав Манна.