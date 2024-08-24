Італія

Португальський фахівець сподівається на першу офіційну перемогу Мілана під його керівництвом.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився напередодні матчу 2-го туру італійської Серії А з Пармою. Цитує португальця офіційний сайт "россонері".

"Хлопці тренувалися дуже добре протягом всього тижня, але не всі перебувають на однаковому рівні з точки зору фізичної підготовки та стану. Деякі готові більше, ніж інші. Рейндерс та Тео ближче до досягнення пікової форми порівняно з Фофаною і Емерсоном. Фофана довгий час тренувався самостійно, і, як і Емерсону, йому потрібен час, щоб зрозуміти наш стиль гри.

Окафор вийде в стартовому складі з Пармою, тому що, я думаю, це буде інша гра порівняно з Торіно. Нам потрібно буде по-іншому пресингувати, і Окафор відмінно відреагував на це протягом тижня. З огляду на його характеристики, це може бути ідеальна гра для нього. Це буде складний матч, і нам знадобляться всі гравці.

У Альваро є невелика проблема, яка не була виявлена під час тестів, які він пройшов перед підписанням контракту з нами. У матчі з Торіно ми не були впевнені, випускати його в стартовому складі чи ні. Ми не стали ризикувати і проявили обережність. Він хотів грати довше, але вийшов на поле на 30 хвилин.

Очевидно, що нам потрібно грати інакше, ніж у першому таймі проти Торіно. З ким би ми не грали на Сан-Сіро, ми не можемо дозволити собі давати командам стільки ж простору, як минулої суботи. Я думаю, що ми поліпшили гру в другому таймі, але нам потрібно грати більш послідовно. Ми не можемо просто подарувати 45 хвилин нашим суперникам. Настав час зрозуміти, де ми можемо поліпшити гру. Якщо ми відразу не зрозуміємо, яка гра на нас чекає, буде складно.

Щоб перемогти в Пармі, потрібно не просто грати: потрібно боротися. Це матч, у якому нам потрібно буде грати агресивніше в захисті, над чим ми працювали весь тиждень", — сказав Фонсека.

Матч між Пармою та Міланом відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.