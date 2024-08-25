Італія

Українець з'явився на полі на 62-й хвилині гри.

У рамках другого туру Серії А Дженоа вирушив у гості до Монци.

Гола Пінамонті наприкінці першого тайму виявилося достатньо, щоб здобути три пункти.

Щодо Руслана Маліновського, то українець вийшов на заміну на 62-й хвилині гри, а на 93-й отримав попередження за удар ліктем суперника.

Монца — Дженоа 0:1

Гол: Пінамонті, 45+7

Монца: Піцціньякко — Іццо (Гальярдіні, 75), Марі, Кальдірола — Бірінделлі (Перейра, 85), Пессіна, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні (Капрарі, 62), Мота (Віньято, 75) — Петанья (Джурич, 62)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані (Вольякко, 45), Васкес — Сабеллі (Дзанолі, 62), Мессіас, Бадель (Маліновський, 62), Френдруп, Мартін — Вітінья (Торсбю, 62), Пінамонті (Екубан, 68)

Попередження: Іццо, Марі — Вінтер, Торсбю, Маліновський.