Італія

Туринці хочуть провернути черговий трансфер.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо готовий покинути команду найближчим днями та перебратись в Ювентус. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринці ведуть переговори, щоб оформити оренду з правом викупу. Водночас Манчестер Юнайтед наполягає на тому, щоб продати футболіста.

"Стара сеньйора" не готова відразу взяти на себе зарплату Санчо, котра дорівнює 10 мільйонам євро на рік. Тому італійський клуб і розглядає варіант оренди із розділенням обов’язків щодо заробітної плати.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 13 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік.

Другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії, провівши за цей час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.