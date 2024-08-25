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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 серпня 2024 року.

У четвертому турі УПЛ-2024/25 житомирське Полісся вдома розгромило київську Оболонь.

Господарі поля забезпечили забезпечили собі комфортну перевагу над суперником ще за підсумками першого тайму — двома голами відзначився Назаренко, ще один результативний удар на рахунку Гуцуляка.

По перерві Олександр оформив хет-трик, ставши другим гравцем після Олександра Філіппова з Олександрії, якому в цьому турі це також удалося. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу колективу Імада Ашура.

Далі на Полісся чекає виїзна зустріч із Чорноморцем, тоді як Оболонь прийматиме Зорю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Оболонь у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Оболонь 4:0

Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23



Полісся: Волинець — Тейлор (Майсурадзе, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський (Лєднєв, 46) — Гуцуляк (Шастал, 72), Пайшао (Йока, 82), Назаренко (Макуана, 59).



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Грисьо — Вітенчук (Осман, 84), Мороз, Черненко (Теслюк, 26) — Груша (Приймак, 46), Суханов (Тарануха, 26), Блізніченко (Чернов, 69).



Попередження: Чоботенко — Блізніченко, Вітенчук



На 54-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Оболонь) (грубе порушення).