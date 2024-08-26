Керманич Роми прокоментував поразку від Емполі.
Де Россі, gettyimages
26 серпня 2024, 09:18
Рома в другому турі італійської Серії A на власному полі поступилась Емполі (1:2).
Після завершення гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі прокоментував виступ власної команди.
"Нам не вистачало енергії, нам не вистачало інтенсивності, особливо в першому таймі.
М'яч рухався повільно, ми завжди грали назад і майже ніколи – вперед.
Контратакам наша група гравців попереду не заважає. Натомість позаду ми повинні намагатися бути більш агресивними, фолити і намагатися скоротити простір для суперників.
Ми повинні працювати на виснаження суперників, а я повинен добре обирати тих, хто працює задля цього.
Довбику треба подавати м'ячі з глибини, у вільний простір, навішувати на нього, треба знімати з нього тиск в зоні, бо інакше йому важко.
У другому таймі ми не зробили нічого особливого, ми були у відчаї і натиснули на педаль газу, ми зійшли зі свого початкового шляху, щоб спробувати зрівняти рахунок.
Мене турбує відсутність балансу в команді, тому що це те ж саме, що і минулого року: фізичні кондиції, імовірно, усе ще не найкращі, і якщо ми не тримаємо компактність, ми ризикуємо пропускати голи і програвати ігри", – заявив італійський фахівець.
У наступному турі Рома гостюватиме в туринського Ювентуса.