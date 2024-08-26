Італія

Керманич Роми прокоментував поразку від Емполі.

Рома в другому турі італійської Серії A на власному полі поступилась Емполі (1:2).

Після завершення гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вистачало енергії, нам не вистачало інтенсивності, особливо в першому таймі.

М'яч рухався повільно, ми завжди грали назад і майже ніколи – вперед.

Контратакам наша група гравців попереду не заважає. Натомість позаду ми повинні намагатися бути більш агресивними, фолити і намагатися скоротити простір для суперників.

Ми повинні працювати на виснаження суперників, а я повинен добре обирати тих, хто працює задля цього.

Довбику треба подавати м'ячі з глибини, у вільний простір, навішувати на нього, треба знімати з нього тиск в зоні, бо інакше йому важко.

У другому таймі ми не зробили нічого особливого, ми були у відчаї і натиснули на педаль газу, ми зійшли зі свого початкового шляху, щоб спробувати зрівняти рахунок.

Мене турбує відсутність балансу в команді, тому що це те ж саме, що і минулого року: фізичні кондиції, імовірно, усе ще не найкращі, і якщо ми не тримаємо компактність, ми ризикуємо пропускати голи і програвати ігри", – заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в туринського Ювентуса.