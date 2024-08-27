Італія

Італієць цікавий команді Слота.

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза може продовжити кар'єру в Англії, повідомляє Фабріціо Романо.

Ліверпуль зв'язався з Ювентусом, щоб обговорити можливість трансферу вінгера. "Червоні" вивчають умови потенційної угоди. Сам футболіст зацікавлений у переході до АПЛ.

Ювентус хоче за свого гравця 15 мільйонів євро.

Чинний контракт 26-річного італійця розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону К'єза провів 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.