Італія

Нігерійський форвард все ще може опинитися в АПЛ.

Нападаючий Наполі Віктор Осімген все ще може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" продовжує роботу над трансфером 25-річного нігерійця та вже надіслало пропозицію для "неаполітанців".

Також наголошується, що "сині" хочуть орендувати Віктора з обов'язковим правом викупу наступного літа.

При цьому Осімген має пропозицію від Аль-Ахлі, де переговори між клубами знаходяться на завершальній стадії — саудівський клуб зможе підписати гравця, якщо Наполі відхилить пропозицію Челсі.

Минулого сезону Осімген провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.