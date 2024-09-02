Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні туринський Ювентус у рамках третього туру італійської Серії A зіграв унічию вдома проти Роми.

Ювентус — Рома 0:0 Огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "зебр" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні нам протистояла хороша команда, це була дуже рівна гра, у якій нам довелось трохи постраждати в першому таймі, коли відійшли назад.

У другому таймі ми грали краще, більше контролювали гру, але в підсумку я вважаю, що нічия — це справедливий результат. Ми повинні продовжувати працювати.

Ми додали у другому таймі на половині поля суперника проти команди, яка добре захищається та залишає менше простору для дій. Коли ми знаходимо простір, ми повинні грати якісно, щоб знайти гравців у штрафному майданчику на найкращих позиціях для того, щоб забити гол.

Я задоволений колективом, відданістю та ставленням до справи, яке вони демонстрували з першого дня і до сьогодні. У нас багато сильних гравців, які можуть грати різні ролі залежно від матчу та суперника", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в генуезького Дженоа.