Інше

Португалець знайшов нову мотивацію.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував ймовірність звершення кар'єри в національній команді.

"Мені й на думку не спадало, що моя кар’єра у збірній добігла кінця. Саме навпаки: це надало мені ще більше мотивації продовжувати, якщо чесно.

Мотивація полягає у тому, щоб грати за збірну та виграти Лігу націй. Це наше наступне змагання, тому ми хочемо підготуватися якнайкраще, щоб виграти цей турнір, який ми вже виграли одного разу і хочемо це повторити – ось наша мотивація.

Я, напевно, повторюватиму те саме знову і знову, але я не думаю про довгострокову перспективу, завжди мислю короткостроково", – сказав Роналду.

У 2025 році Роналду виповниться 40 років.