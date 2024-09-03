Італія

Француз перебуває у статусі вільного агента.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо міг продовжити кар’єру в Мілані, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, футболіст відмовився переходити до складу "россонері". Ба більше, він не переходить на вигідних умовах.

Після відмови Рабьо Мілан не буде продавати Ісмаеля Беннасера, інтерес до якого виявляли клуби із Саудівської Аравії.

Очікується, що Беннасер буде включений до заявки на сезон у Лізі чемпіонів.