Італія

Сьогодні відбудеться фінальний раунд переговорів між клубами.

Турецький Галатасарай останніми днями літнього трансферного вікна має намір підписати півзахисника Роми Ніколу Залевські. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сьогодні клуби проведуть фінальний раунд переговорів щодо можливого трансферу 22-річного поляка.

Керівництво "вовків" хоче виручити за трансфер близько 12 мільйонів євро, включаючи бонуси, тоді як турки запропонували 10 млн євро з бонусами.

Також зазначається, що сам Нікола вже погодив контракт із Галатасараєм, який може бути розрахований до літа 2028 року, а його зарплата становитиме 1,9 млн євро за сезон.

Нинішнього сезону Залевські провів три матчі, в яких відіграв на полі 142 хвилини. Також на його рахунку вже 23 матчі за збірну Польщі та два забиті м'ячі.