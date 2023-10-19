Італія

Півзахисник Роми хоче покарання для того, хто його обмовив.

Скандал зі ставками гравців на футбольні події в Італії, здається, лише набирає обертів, проте вже є й несправедливо постраждалі.

Раніше з'явилася інформація про те, що Залевські став черговим гравцем в Італії, якого підозрюють у нелегальних ставках.

Втім, півзахисник Роми заперечує свою причетність та подасть до суду на журналіста, який його обмовив, повідомляє SportMediaset.

"Наш клієнт абсолютно виключає навіть мінімальну можливість участі в цьому. Він попросив нас вжити заходів у будь-якому необхідному порядку проти тих, хто зганьбив його ім’я, імідж та репутацію", — заявили адвокати гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ель-Шаараві, Гатті та Казале — наступне тріо для розслідування про нелегальні ставки.