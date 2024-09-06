Італія

Український форвард у п'ятірці найоплачуваніших гравців "вовків".

Італійські ЗМІ, зокрема Calcio e Finanza, розкрили фінансові подробиці контрактів гравців Роми.

Український форвард Артем Довбик, який перебрався до складу "вовків" за 30,5 мільйонів євро з Жирони цього літа, увійшов до топ-5 найоплачуваніших гравців римського клубу.

Чиста зарплата українця за сезон становитиме 3,5 млн євро, а брудними – 6,5 млн євро. Це рівень зарплат, які у Ромі отримують Еван Ндіка, Лоренцо Пеллегріні та ще один новачок Маріо Ермосо.

Найбільш високооплачуваними гравцями команди є Пауло Дібала та Леандро Паредес – які заробляють чистими 4,5 млн євро.

Цього сезону Довбик провів три матчі, в яких відіграв на полі 262 хвилини без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Довбик не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах Ліги націй.