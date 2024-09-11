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У трійці найкращих трансферів новачки Реала, ПСЖ та МЮ.

ESPN на своєму сайті опублікував топ-10 трансферів літнього трансферного вікна.

Рейтинг було складено на основі оцінної ринкової вартості гравців після підписання контракту з новим клубом у порівнянні з гонораром, який заплатили за трансфер. Ще одним показником для складання рейтингу був вік гравця.

Топ-10 трансферів за версією ESPN:

1. Ендрік — з Палмейраса в Реал за 47,5 млн евро;

2. Жоау Невеш — з Бенфіки в ПСЖ за 59,92 млн евро;

3. Лені Йоро — з Лілля в Манчестер Юнайтед за 62 млн млн;

4. Хуліан Альварес — з Манчестер Сіті до Атлетіко за 75 млн евро;

5. Маттейс де Лігт — з Баварії в Манчестер Юнайтед за 45 млн евро;

6. Джошуа Зіркзе — з Болоньї в Манчестер Юнайтед за 42,5 млн евро;

7. Майкл Олісе — з Крістал Пелас до Баварії за 53 млн евро;

8. Ріккардо Калафіорі — з Болоньї до Арсенала за 45 млн евро;

9. Арчі Грей — з Лідса у Тоттенгем за 41,25 млн евро;

10. Конор Галлагер — з Челсі до Атлетіко за 42 млн евро.

Додамо, що раніше Football.ua становив свій рейтинг топ-10 трансферів літа 2024 року.