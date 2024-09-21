Італія

Венеція здобула перемогу з рахунком 2:0.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А Венеція приймала на своєму полі Дженоа.

Ключові події в цьому протистоянні розпочалися після перерви. На жаль, після перерви жахливу травму отримав український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський, який у підсумку не зміг самотужки залишити поле.

Після травми нашого співвітчизника гравці Дженоа не змогли зібратися думками на пропустили в свої ворота два "сухих" м'ячі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Венеції з рахунком 2:0.

Венеція - Дженоа 2:0

Голи: Бузіо, 63, Пох'янпало, 85

Венеція: Йоронен — Кандела, Ідзес, Свобода, Дзампано — Бузіо (Чрнігой, 89), Андерсен, Еллертссон (Думбія, 79), Гапс (Шверко, 79) — Орістаніо (Єбоа, 68), Пох'янпало (Гютк'єр, 89)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Дзанолі, 59), Френдруп (Торсбю, 79), Бадель, Маліновський (Пінамонті, 50), Мартін — Олівейра, Екубан

Попередження: Свобода, Єбоа — Вінтер, Пінамонті