Італія

Завершився п'ятий матч п'ятого туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Лечче прийматиме Парму на стадіоні Віа дель Маре.

Протягом першого тайму зустрічі вболівальники побачили один результативний удар — рахунок відкрив Доргу. У другій половині поєдинку, після вилучень Гільбера з боку Лечче та Канчельєрі з боку Парми, Крстович подвоїв перевагу господарів поля. Однак, утримати звитягу команді Луки Готті не вдалося. Алмквіст та Ейно своїми голами в компенсований час подарували гостям нічийний результат.

Лечче — Парма 2:2

Голи: Доргу, 32, Крстович, 59 — Алмквіст, 90+3, Ейно, 90+6

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Моренте (Мархвінські, 74), Рамадані (Рафья, 75), Кулібалі (П'єрре, 65), Доргу — Ребич (Банда, 65), Крстович

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Осоріо (Ейно, 67), Кулібалі — Ернані (Хаж Мохамед, 66), Бернабе — Ман, Зом (Канчельєрі, 37), Міхейле (Алмквіст, 67) — Бонні

Попередження: Рамадані, Доргу, Гашпар

Вилучення: Гільбер, 47 — Канчельєрі, 57