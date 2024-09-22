Італія

Третя безгольова нічия "Юве" поспіль у Серії А.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про результат матчу 5-го туру італійської Серії А з Наполі (0:0). Цитує 42-річного фахівця Football-Italia.

"З Влаховичем все гаразд, у нього немає жодних проблем зі здоров'ям. Він добре провів перший тайм, намагався атакувати вільні зони, хоча сьогодні їх було небагато, тому що Наполі закрився й обмежив нам простір.

Це був хороший матч, але нам потрібно покращувати гру у фінальній третині. Веа повинен був чергувати свої дії, що Тім добре робив у другому таймі, а також атакувати штрафний майданчик суперника. У кожного з них свої характеристики, і вони обидва можуть допомогти команді.

Коли команда закривається в обороні, будь-кому буде непросто її розкрити. Ми на правильному шляху, у нас є якість для поліпшення гри завдяки зміні темпу, ударів з-за меж штрафного майданчика, є багато способів, якими ми можемо зламати їхню оборону, і в нас є для цього потрібні якості.

Щоб вигравати, нам потрібно робити більше. Ми грали проти команд із хорошими гравцями, сьогодні ми добре впоралися, але, вочевидь, не можемо бути задоволені результатом, тому що завжди граємо на перемогу. Ми не випускали Наполі з їхньої половини поля довгий час, але нам потрібно поліпшити гру у фінальній третині", — сказав Мотта.