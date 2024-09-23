Італія

Перше вигране дербі "россонері" з 2022 року.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував перемогу в "Дербі делла Мадонніна" над Інтером (2:1). Цитує португальського фахівця Football Italia.

"Мілан давно не вигравав дербі, і, звичайно, це було важливо для нашої поточної форми. Футболісти проявили хоробрість, і ми заслужили на перемогу.

Давно не бачив, щоб хтось створював Інтеру такі проблеми. Ми не змінювали свою структуру, ми просто деякі речі робили по-іншому. Змінилися самі гравці.

Наступний тиждень я проведу з трохи більшою впевненістю, але що для мене дійсно важливо, то це продовжувати бачити, що футболісти вірять у наші ідеї, як це і було весь цей час. Ми знаємо, що повинні грати краще, але ця перемога була заради футболістів" — сказав Фонсека.