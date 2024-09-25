Італія

Українець вибув на тривалий термін через серйозну травму.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував травму українського півзахисника Руслана Маліновського, який вибув на тривалий термін.

Нагадаємо, 31-річний українець отримав травму у матчі Серії А проти Венеції (0:2). У нього діагностували вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. Він успішно переніс операцію.

"Ми всі підтримуємо Маліновського після травми. Я з ним спілкувався, він вже дуже хоче повернутися до команди. Руслан – фантастичний хлопець та дуже професійний футболіст. Ми чекаємо на його повернення.

Я вже говорив після поєдинку з Венецією, що команда зупинилася після його травми. Таке повторюватися не повинно, але це стало для нас добрим уроком", — наводить слова Джилардіно TMW.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.

Свій найближчий матч Дженоа проведе сьогодні проти Сампдорії в Кубку Італії. Гра розпочнеться о 22:00.