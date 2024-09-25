Італія

Український форвард своїми голом та асистом допоміг Ромі здолати Удінезе (3:0).

У п’ятому турі італійської Серії A український нападник Артем Довбик відзначився другим забитим м’ячем за Рому й допоміг команді розбити фріульський Удінезе на Стадіо Олімпіко (3:0).

Як повідомляє офіційна пресслужба італійської першості, 27-річний українець завдяки своїм результативним діям, до яких також увійшов асист, потрапив до символічної збірної п'ятого туру Серії А.

Довбик за свій виступ отримав підсумкову оцінку 7,5.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА 5 ТУРУ СЕРІЇ А:

У поточному сезоні італійської Серії А Артем Довбик провів п'ять матчів за Рому, в яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.