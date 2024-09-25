Італія

Важлива для травмованого українця підтримка від одноклубника.

Нападник Дженоа Андреа Пінамонті підтримав українського півзахисника "грифонів" Руслана Маліновського, який нещодавно отримав жахливу травму.

У 31-річного гравця збірної України діагностували вивих гомілковостопного суглоба та перелом малогомілкової кістки. Маліновського вже прооперували, тож тепер на нього чекає процес реабілітації.

Пінамонті відзначився голом на 9-й хвилині матчу Дженоа — Сампдорія в 1/16 фіналу Кубка Італії, відкривши рахунок. Після взяття воріт італієць здійняв догори футболку "грифонів" із прізвищем Руслана.

Нагадаємо, раніше щодо підтримки українця після травми висловився головний тренер генуезців Альберто Джилардіно.