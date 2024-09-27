Італія

Італієць похвалив своїх гравців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу над Палермо (5:0) у 2-му раунді Кубка Італії.

"Ми провели матч із правильним підходом – хотіли вийти до наступного раунду. Мені сподобалися уважність та цілеспрямованість, а особливо бажання хлопців. Хоча завжди є в чому додавати та що виправляти.

Немає сенсу заперечувати, що гра Наполі змінюється. Ми граємо раз на тиждень, і це звичайно допомагає, тим більше в перший рік роботи. Це дозволяє мені копати глибше, пробувати різні моделі та доносити їх до гравців", – сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Наполі працює над довгостроковим контрактом з Кварацхелією.