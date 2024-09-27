25-річний футболіст на початку серпня переніс операцію на коліні.
Едуард Сарапій, ФК Полісся
27 вересня 2024, 10:23
Захисник Полісся Едуард Сарапій незабаром зможе повернутись на поле, повідомляє прес-служба клубу.
25-річний українець відновився після травми коліна, яку він отримав на початку серпня.
Футболіст вже розпочав тренування у загальній групі команди Імада Ашура.
Минулого сезону Сарапій виступав за Дніпро-1, у якому провів 33 матчі, забивши два м'ячі та віддавши чотири асисти.
Свій найближчий матч Полісся проведе проти львівських Карпат. Гра відбудеться завтра, 28 вересня, о 18:00 за Києвом.