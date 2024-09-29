Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 28 вересня 2024 року.

У шостому турі чемпіонату Італії Ювентус вирушив на виїзд до Дженоа.

Гості в другому таймі забили три голи і впевнено обіграли "грифонів". Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав Душан Влахович.

Огляд матчу:

Дженоа — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 48 (пен), 55, Консейсан, 90

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані, Васкес — Дзанолі (Сабеллі, 85), Френдруп, Бадель (Богінен, 25), Міретті (Каса, 69), Аханор (Маттурро, 69) — Пінамонті, Олівейра (Анкіє, 69)

Ювентус: Перін — да Сілва, Калулу (Камб'язо, 74), Бремер, Рухі (Савона, 74) — Фаджолі, Маккенні (Луїс, 62) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 62), Копмейнерс, Їлдиз (Тюрам, 74) — Влахович

Попередження: Френдруп, Васкес — Фаджолі.