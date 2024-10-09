Італія

Італійський форвард отримав дзвінок від головного тренера Дженоа Альберто Джилардіно.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі, який наразі перебуває в статусі вільного агента після завершення свого контракту з турецькою Аданою цього літа, хоче повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний форвард отримав дзвінок від головного тренера Дженоа Альберто Джилардіно, який захотів обговорити з ним потенційний перехід до табору "грифонів".

Зазначається, що наразі між сторонами ведуться переговори, а сам Супер Маріо готовий повернутися до Італії. Як повідомляє La Repubblica, Дженоа готова його підписати.

У минулому сезоні турецької Суперліги Маріо Балотеллі провів 16 матчів, в яких він забив 7 голів, віддав 1 асист, заробив 6 попереджень та 1 червону картку.