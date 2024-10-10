Італія

Травму голландського футболіста було виявлено із запізненням.

Півзахисник туринського Ювентуса Тен Копмейнерс пропустить найближчі матчі своєї команди. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".

У ході медичного обстеження у 26-річного нідерландця діагностували перелом ребра зі зміщенням.

Копмейнерс отримав травму у матчі сьомого туру Серії А проти Кальярі (1:1).

Тену буде призначено відповідну терапію, а його одужання оцінюватиметься на підставі симптомів, тому точні терміни його повернення не розкриваються.

Нинішнього сезону Копмейнерс провів сім матчів, у яких відзначився одним асистом.