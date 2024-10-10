Італія

Події сталися в Ісландії влітку 2023 року.

Нападник Фіорентини та збірної Ісландії Альберт Гудмундссон виявився невинним у справі про сексуальні домагання. Про це повідомив сам футболіст у своїх соціальних мережах.

Імовірні сексуальні домагання були в Ісландії влітку 2023 року. З того часу справу розглядав суд Рейк'явіка, який виніс свій вирок, але сторона звинувачення має право на апеляцію.

"Невинний. Такого чіткого висновку дійшов окружний суд Рейк'явіка у своєму рішенні, винесеному сьогодні. Попри те, що я завжди був впевнений у позитивному результаті справи, рішення суду принесло мені певне полегшення.

Чесно кажучи, це був важкий рік, з яким було нелегко впоратися психологічно, але я зрозумів, що моя сім'я і друзі — це все для мене, і я завжди буду їм вдячний. Наостанок, я хотів би висловити, що я ніколи не схвалюю жодної форми насильства.

Як батько двох дітей, у тому числі маленької доньки, і трьох молодших сестер, я щиро сподіваюся, що цей випадок не завдасть жодної шкоди іншим жінкам, які справді стали жертвами насильства. Тепер я можу рухатися далі по життю і зосередитися на тому, що я вмію робити найкраще. З любов'ю, Альберт", — написав Гудмундссон.

Минулого літа Гудмундссон перебрався з Дженоа до Фіорентини на правах оренди з правом викупу. Цього сезону Альберт провів чотири матчі, в яких забив три м'ячі.